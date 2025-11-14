Concours de belote

Salle des Ainés MARCIAC Marciac Gers

Début : 2025-11-14 20:30:00

Cette soirée sera l’occasion de partager des moments de plaisir et de camaraderie avec d’autres passionnés de belote.

Des rafraîchissements seront disponibles tout au long de l’événement.

Que le meilleur binôme gagne et que la belote soit avec vous.

Organisé par l’association des parents d’élèves des écoles de Marciac.

Salle des Ainés MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 apeem32230@gmail.com

English :

The evening will be an opportunity to share moments of fun and camaraderie with other belote enthusiasts.

Refreshments will be available throughout the event.

May the best pair win, and may belote be with you.

Organized by the parents’ association of Marciac schools.

German :

Dieser Abend bietet die Gelegenheit, mit anderen leidenschaftlichen Belote-Spielern Spaß und Kameradschaft zu teilen.

Erfrischungen stehen während der gesamten Veranstaltung zur Verfügung.

Möge die beste Paarung gewinnen und das Belote mit Ihnen sein.

Organisiert von der Elternvereinigung der Schulen von Marciac.

Italiano :

La serata sarà un’occasione per condividere divertimento e cameratismo con altri appassionati di belote.

Durante l’evento sarà disponibile un rinfresco.

Che vinca la coppia migliore e che il belote sia con voi.

Organizzato dall’associazione dei genitori delle scuole di Marciac.

Espanol :

La velada será una oportunidad para compartir diversión y camaradería con otros entusiastas de los belote.

Habrá refrescos durante todo el evento.

Que gane la mejor pareja y que la belote os acompañe.

Organizado por la asociación de padres de los colegios de Marciac.

