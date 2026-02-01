Concours de belote Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Concours de belote Marennes Marennes-Hiers-Brouage samedi 28 février 2026.

Concours de belote

Marennes Centre d’animations et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 13:15:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Concours de belote, tombola, buvette et pâtisseries sur place
  .

Marennes Centre d’animations et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 85 38 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition, tombola, refreshments and pastries on site

L’événement Concours de belote Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes