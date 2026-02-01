Concours de belote Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Concours de belote Marennes Marennes-Hiers-Brouage samedi 28 février 2026.
Concours de belote
Marennes Centre d’animations et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 13:15:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Concours de belote, tombola, buvette et pâtisseries sur place
.
Marennes Centre d’animations et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 85 38 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition, tombola, refreshments and pastries on site
L’événement Concours de belote Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes