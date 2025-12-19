CONCOURS DE BELOTE Massegros Causses Gorges
CONCOURS DE BELOTE Massegros Causses Gorges samedi 31 janvier 2026.
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Venez jouer en équipe pour tenter de remporter de superbes lots !
A partir de 20h30 à la salle des fêtes, inscriptions sur place: 15€/équipe.
Organisé par le foyer rural Saint-Georges de Lévéjac.
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
English :
Come and play as a team for a chance to win some great prizes!
From 8.30pm at the salle des fêtes, on-site registration: 15?/team.
Organized by the Foyer Rural Saint-Georges de Lévéjac.
