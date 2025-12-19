CONCOURS DE BELOTE Massegros Causses Gorges

CONCOURS DE BELOTE

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez jouer en équipe pour tenter de remporter de superbes lots !

A partir de 20h30 à la salle des fêtes, inscriptions sur place: 15€/équipe.

Organisé par le foyer rural Saint-Georges de Lévéjac.

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

Come and play as a team for a chance to win some great prizes!

From 8.30pm at the salle des fêtes, on-site registration: 15?/team.

Organized by the Foyer Rural Saint-Georges de Lévéjac.

