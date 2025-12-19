CONCOURS DE BELOTE, Massegros Causses Gorges
CONCOURS DE BELOTE, Massegros Causses Gorges vendredi 13 février 2026.
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Concours de belote à la salle des fêtes du village à 20h30 !
Organisé par le vélo club du Massegros.
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
English :
Belote competition in the village hall at 8.30pm!
Organized by the vélo club du Massegros.
