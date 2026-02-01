Concours de belote Centre d’action culturelle Maubourguet

Concours de belote

Centre d’action culturelle 104 Rue Jean Clos Pucheu Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Chers amateurs de cartes et passionnés de compétition, préparez-vous pour une soirée placée sous le signe de la stratégie et de la convivialité.

Venez participer à cet événement, où le claquement des cartes sur la table et les cris d’excitation se mêlent pour créer une ambiance électrisante. Que vous soyez un joueur expérimenté cherchant à prouver sa maîtrise ou un novice souhaitant découvrir les subtilités de ce jeu, cette soirée est faite pour vous !

Cette soirée sera l’occasion de partager des moments de plaisir et de camaraderie avec d’autres passionnés de belote.

Que le meilleur binôme gagne et que la belote soit avec vous !

Buvette et restauration sucrée sur place.

Lots gourmands à gagner.

.

Centre d’action culturelle 104 Rue Jean Clos Pucheu Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 22 52 58 les.bouscarrets@yahoo.com

English :

Card lovers and competition enthusiasts, get ready for an evening of strategy and conviviality.

Come and take part in this event, where the clatter of cards on the table and the shouts of excitement combine to create an electrifying atmosphere. Whether you’re an experienced player looking to prove your mastery, or a novice wishing to discover the subtleties of this game, this is the evening for you!

The evening will be an opportunity to share moments of pleasure and camaraderie with other belote enthusiasts.

May the best pair win, and may belote be with you!

Refreshments and snacks on site.

Gourmet prizes to be won.

