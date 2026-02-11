Concours de belote Salle polyvalente Mauzens-et-Miremont
Concours de belote
Salle polyvalente 617 Route du Stade Mauzens-et-Miremont Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
19h30 inscription. 20h début du concours. 500€ de lots à gagner. 1 lot aux 15 premiers gagnants. Remise des prix avec casse-croûte offert. Sur réservation. 10€/joueur
Inscription 19h30.
Début du concours 20h. 4 parties 12 mènes
500€ de lots. 1 lot aux 15 premiers gagnants.
1er prix 2 canards gras
2ème prix 2 jambons secs
3ème prix 2 paniers gourmands
4ème prix 2 bons d’achat
5ème prix 2 bouteilles d’apéritif
Remise des prix avec casse-croûte offert.
Réservation conseillée (38 équipes maximum) .
English : Concours de belote
7:30pm: registration. 8pm: start of competition. 500? prizes to be won. 1 prize for the first 15 winners. Prize-giving ceremony with complimentary snack. Reservations required. 10/player
