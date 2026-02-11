Concours de belote Salle polyvalente Mauzens-et-Miremont

Concours de belote

Salle polyvalente 617 Route du Stade Mauzens-et-Miremont Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

19h30 inscription. 20h début du concours. 500€ de lots à gagner. 1 lot aux 15 premiers gagnants. Remise des prix avec casse-croûte offert. Sur réservation. 10€/joueur

Inscription 19h30.

Début du concours 20h. 4 parties 12 mènes

500€ de lots. 1 lot aux 15 premiers gagnants.

1er prix 2 canards gras

2ème prix 2 jambons secs

3ème prix 2 paniers gourmands

4ème prix 2 bons d’achat

5ème prix 2 bouteilles d’apéritif

Remise des prix avec casse-croûte offert.

Réservation conseillée (38 équipes maximum) .

Salle polyvalente 617 Route du Stade Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 88 47

English : Concours de belote

7:30pm: registration. 8pm: start of competition. 500? prizes to be won. 1 prize for the first 15 winners. Prize-giving ceremony with complimentary snack. Reservations required. 10/player

