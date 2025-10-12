Concours de Belote Melleroy
Concours de Belote Melleroy dimanche 12 octobre 2025.
Concours de Belote
Melleroy Loiret
Début : 2025-10-12 13:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Participez au concours de belote à l’initiative du
Comité des Fêtes de Melleroy. Chaque joueur
recevra un lot ou un filet garni ! Buvette et
pâtisseries sur place.
Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 24 81
English :
Take part in the belote competition organized by the
Comité des Fêtes de Melleroy. Each player will
will receive a prize or a fillet! Refreshments and
pastries on site.
German :
Nehmen Sie am Belote-Wettbewerb teil, der auf Initiative des
Comité des Fêtes de Melleroy teil. Jeder Spieler
erhält ein Los oder ein gefülltes Netz! Getränke und
gebäck vor Ort.
Italiano :
Partecipate al concorso di belote organizzato dal
Comitato delle Feste di Melleroy. Ogni giocatore
riceverà un premio o un filetto! Rinfreschi e
pasticcini sul posto.
Espanol :
Participe en el concurso de belote organizado por el
Comité des Fêtes de Melleroy. Cada jugador
recibirá un premio o ¡un filete! Refrescos y
bollería in situ.
L’événement Concours de Belote Melleroy a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO