Concours de Belote Melleroy

Concours de Belote Melleroy dimanche 12 octobre 2025.

Concours de Belote

Melleroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 13:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Participez au concours de belote à l’initiative du

Comité des Fêtes de Melleroy. Chaque joueur

recevra un lot ou un filet garni ! Buvette et

pâtisseries sur place.

Participez au concours de belote à l’initiative du

Comité des Fêtes de Melleroy. Chaque joueur

recevra un lot ou un filet garni ! Buvette et

pâtisseries sur place. .

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 24 81

English :

Take part in the belote competition organized by the

Comité des Fêtes de Melleroy. Each player will

will receive a prize or a fillet! Refreshments and

pastries on site.

German :

Nehmen Sie am Belote-Wettbewerb teil, der auf Initiative des

Comité des Fêtes de Melleroy teil. Jeder Spieler

erhält ein Los oder ein gefülltes Netz! Getränke und

gebäck vor Ort.

Italiano :

Partecipate al concorso di belote organizzato dal

Comitato delle Feste di Melleroy. Ogni giocatore

riceverà un premio o un filetto! Rinfreschi e

pasticcini sul posto.

Espanol :

Participe en el concurso de belote organizado por el

Comité des Fêtes de Melleroy. Cada jugador

recibirá un premio o ¡un filete! Refrescos y

bollería in situ.

L’événement Concours de Belote Melleroy a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO