Concours de belote Melleroy
Concours de belote Melleroy dimanche 8 mars 2026.
Concours de belote
Melleroy Loiret
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Melleroy, par équipe et sans annonce, avec de nombreux lots à gagner.
Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Melleroy, par équipe et sans annonce, avec de nombreux lots à gagner. 12 .
Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 24 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Unannounced team belote competition organized by Melleroy’s comité des fêtes, with lots of prizes to be won.
L’événement Concours de belote Melleroy a été mis à jour le 2026-02-28 par OT 3CBO