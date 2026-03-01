Concours de belote

Melleroy Loiret

Début : 2026-03-08 13:30:00

Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Melleroy, par équipe et sans annonce, avec de nombreux lots à gagner.

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 24 61

English :

Unannounced team belote competition organized by Melleroy’s comité des fêtes, with lots of prizes to be won.

