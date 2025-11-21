Concours de belote Salle des fêtes Mérilheu

Concours de belote

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Concours de belote à Merilheu, organisé par le Comité des fêtes

Mise 12€ par équipe.

Casse croûte offert. .

English :

Belote competition in Merilheu, organized by the Comité des fêtes

German :

Belote-Wettbewerb in Merilheu, organisiert vom Festkomitee

Italiano :

Concorso di belote a Merilheu, organizzato dal Comité des fêtes

Espanol :

Concurso de belote en Merilheu, organizado por el Comité de fiestas

