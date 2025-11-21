Concours de belote Salle des fêtes Mérilheu
Concours de belote Salle des fêtes Mérilheu vendredi 21 novembre 2025.
Salle des fêtes MERILHEU Mérilheu Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Concours de belote à Merilheu, organisé par le Comité des fêtes
Mise 12€ par équipe.
Casse croûte offert. .
Salle des fêtes MERILHEU Mérilheu 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Belote competition in Merilheu, organized by the Comité des fêtes
German :
Belote-Wettbewerb in Merilheu, organisiert vom Festkomitee
Italiano :
Concorso di belote a Merilheu, organizzato dal Comité des fêtes
Espanol :
Concurso de belote en Merilheu, organizado por el Comité de fiestas
L'événement Concours de belote Mérilheu a été mis à jour le 2025-10-29