CONCOURS DE BELOTE Merville

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Début : 2026-01-19
fin : 2026-01-19
2026-01-19
Le Club Arc-en-Ciel vous propose un concours de belote !
Nous vous y attendons nombreux ! .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 amcapla31@gmail.com
English :
Club Arc-en-Ciel invites you to a belote competition!
German :
Der Club Arc-en-Ciel bietet Ihnen einen Belote-Wettbewerb an!
Italiano :
Il Club Arc-en-Ciel organizza un concorso di belote!
Espanol :
¡El Club Arc-en-Ciel organiza un concurso de belote!
