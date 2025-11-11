CONCOURS DE BELOTE Merville

CONCOURS DE BELOTE

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Le Club Arc-en-Ciel vous propose un concours de belote !

Nous vous attendons nombreux ! .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

Club Arc-en-Ciel invites you to a belote competition!

German :

Der Club Arc-en-Ciel bietet Ihnen einen Belote-Wettbewerb an!

Italiano :

Il Club Arc-en-Ciel organizza un concorso di belote!

Espanol :

¡El Club Arc-en-Ciel organiza un concurso de belote!

