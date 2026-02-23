Concours de Belote Plage des Nonnes Meschers-sur-Gironde
Concours de Belote Plage des Nonnes Meschers-sur-Gironde dimanche 29 mars 2026.
Concours de Belote
Plage des Nonnes Bikki Beach Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-03-29 14:00:00
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
2026-03-29
Concours de belote organisé par l’Association des Commerçants et Artisans.
Plage des Nonnes Bikki Beach Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 14 79
English :
Belote competition organized by the Association des Commerçants et Artisans.
L’événement Concours de Belote Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-23 par Royan Atlantique