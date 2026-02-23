Concours de Belote Plage des Nonnes Meschers-sur-Gironde

Concours de Belote

Plage des Nonnes Bikki Beach Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Concours de belote organisé par l’Association des Commerçants et Artisans.

Plage des Nonnes Bikki Beach Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 14 79

English :

Belote competition organized by the Association des Commerçants et Artisans.

