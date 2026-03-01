Concours de belote Metz-Robert
Concours de belote Metz-Robert dimanche 29 mars 2026.
Concours de belote
2 rue du Vau Metz-Robert Aube
Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Dimanche 29 mars METZ-ROBERT Concours de belote. A partir de 13h30 au 2 rue du Vau.
Ouverture des portes 13h30
Début du concours 14h00
10 € par personne
Boissons et restauration assurées sur place.
Inscriptions auprès de la présidente du comité au +33 (0)6 43 98 23 06
Date limite d’inscription 23 mars 2026
Places limitées. 10 .
2 rue du Vau Metz-Robert 10210 Aube Grand Est +33 6 43 98 23 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Metz-Robert a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance