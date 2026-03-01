Concours de belote Metz-Robert

Concours de belote

Dimanche 29 mars METZ-ROBERT Concours de belote. A partir de 13h30 au 2 rue du Vau.

Ouverture des portes 13h30

Début du concours 14h00

10 € par personne

Boissons et restauration assurées sur place.

Inscriptions auprès de la présidente du comité au +33 (0)6 43 98 23 06

Date limite d’inscription 23 mars 2026

Places limitées. 10 .

2 rue du Vau Metz-Robert 10210 Aube Grand Est +33 6 43 98 23 06

