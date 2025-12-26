Concours de Belote, place Georges Combeau Milhac-de-Nontron

Concours de Belote

place Georges Combeau Salle des fêtes Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Ouverture des portes dès 13h.

Buvette, crêpes, jeux. Chaque participant primé !

place Georges Combeau Salle des fêtes Milhac-de-Nontron 24271 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 96 78 10

English : Concours de Belote

Doors open at 1pm.

Refreshments, pancakes, games. Prizes for every participant!

L’événement Concours de Belote Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2025-12-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin