Concours de belote Café de l’Union d’elles Monein

Concours de belote

Café de l’Union d’elles 16 rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

De nombreux lots à gagner. .

Café de l’Union d’elles 16 rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 55 42 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Monein a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Coeur de Béarn