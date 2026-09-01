AGENDA · Monein
Concours de belote Café de l’Union d’elles Monein
samedi 19 septembre 2026 · Café de l'Union d'elles · Monein
Informations pratiques
Monein
Concours de belote
Café de l’Union d’elles 16 rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Inscription.
20h30 : Concours de belote
Consommation offerte.
De nombreux lots à gagner. .
Café de l’Union d’elles 16 rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 55 42 73
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Monein a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Coeur de Béarn
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