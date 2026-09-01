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Concours de belote Café de l’Union d’elles Monein

samedi 19 septembre 2026 · Café de l'Union d'elles · Monein

Concours de belote Café de l’Union d’elles Monein

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Café de l'Union d'elles
Adresse
16 rue du Commerce
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Monein

Concours de belote

Café de l’Union d’elles 16 rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Inscription.
20h30 : Concours de belote

Consommation offerte.
De nombreux lots à gagner.   .

Café de l’Union d’elles 16 rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 55 42 73 

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Monein a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Coeur de Béarn

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