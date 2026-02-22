Concours de belote Monestier-Merlines
Concours de belote Monestier-Merlines vendredi 27 février 2026.
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Le comité des fêtes de Monestier-Merlines organise un concours de belote à la salle des fêtes de Chauvet avec de nombreux lots à gagner bons d’achat au château du Theil, bons d’achat à Intermarché et bons d’achat au Spar
Inscriptions dès 20h, début du concours à 21h00 précises .
Monestier-Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 07 77 comitedesfetesmonestiermerlines19@outlook.fr
