Concours de belote

Monestier-Merlines Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le comité des fêtes de Monestier-Merlines organise un concours de belote à la salle des fêtes de Chauvet avec de nombreux lots à gagner bons d’achat au château du Theil, bons d’achat à Intermarché et bons d’achat au Spar

Inscriptions dès 20h, début du concours à 21h00 précises .

Monestier-Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 07 77 comitedesfetesmonestiermerlines19@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Monestier-Merlines a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze