Concours de Belote Salle des fêtes Monflanquin

Soirée belote organisée par l’association de rugby 4 cantons BHAP dans le cadre de la fête de la Saint André.
Restauration rapide.
Salle des fêtes Place 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33
English : Concours de Belote
Belote evening organized by the 4 cantons BHAP rugby association as part of the Saint André festival.
Fast food.
German : Concours de Belote
Belote-Abend, organisiert von der Rugbyvereinigung 4 cantons BHAP im Rahmen des Festes des Heiligen Andreas.
Schnelle Verpflegung.
Italiano :
Serata Belote organizzata dall’associazione di rugby dei 4 cantoni BHAP nell’ambito del festival di Saint André.
Fast food.
Espanol : Concours de Belote
Velada de belote organizada por la asociación de rugby de los 4 cantones BHAP en el marco de la fiesta de Saint André.
Comida rápida.
