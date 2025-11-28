Concours de Belote Salle des fêtes Monflanquin

Concours de Belote

Salle des fêtes Place 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne

Soirée belote organisée par l’association de rugby 4 cantons BHAP dans le cadre de la fête de la Saint André.

Restauration rapide.

English : Concours de Belote

Belote evening organized by the 4 cantons BHAP rugby association as part of the Saint André festival.

Fast food.

German : Concours de Belote

Belote-Abend, organisiert von der Rugbyvereinigung 4 cantons BHAP im Rahmen des Festes des Heiligen Andreas.

Schnelle Verpflegung.

Italiano :

Serata Belote organizzata dall’associazione di rugby dei 4 cantoni BHAP nell’ambito del festival di Saint André.

Fast food.

Espanol : Concours de Belote

Velada de belote organizada por la asociación de rugby de los 4 cantones BHAP en el marco de la fiesta de Saint André.

Comida rápida.

