CONCOURS DE BELOTE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

Le Comité des fêtes de Belvezet vous invite à son concours de belote le samedi 21 février 2026, à partir de 20h. L’inscription est fixée à 14 € par équipe pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du jeu. De beaux lots récompenseront les meilleures équipes.

Déjeuner aux tripes le dimanche 15€/pers. Réservation au 06 85 83 46 13

Salle des fêtes Belvezet Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 6 37 00 69 11

English :

The Comité des fêtes de Belvezet invites you to its belote competition on Saturday, February 21, 2026, starting at 8pm. Registration is set at 14? per team for an evening of fun and conviviality. Prizes will be awarded to the best teams.

Tripe lunch on Sunday: 15?/pers. Reservations on 06 85 83 46 13

