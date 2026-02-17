CONCOURS DE BELOTE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

CONCOURS DE BELOTE

L’association La Transhumance au Mont-Lozère organise vendredi 6 mars à 20h30 un concours de belote à la salle des fêtes du Bleymard. 1er lot un bon d’achat de 80€, 2me lot un bon d’achat de 60€. Toutes les équipes seront primées.

Tarif 15€ par équipe. Inscription sur place.

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 75 06 78 96 latranshumance@mailo.com

English :

The association La Transhumance au Mont-Lozère is organizing a belote competition on Friday March 6 at 8:30pm at the salle des fêtes in Le Bleymard. 1st prize an 80? gift voucher, 2nd prize a 60? gift voucher. All teams will win prizes.

Price: 15? per team. Registration on site.

