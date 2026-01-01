Concours de belote Montaigu-le-Blin
Concours de belote Montaigu-le-Blin dimanche 25 janvier 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Par équipe
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Concours de belote organisé par le comité des fêtes.
Salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 73 51 alain.colette.charbonnier@orange.fr
English :
Belote contest organized by the festival committee.
