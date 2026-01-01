Concours de belote Montaigu-le-Blin

Concours de belote

Salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Par équipe

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Concours de belote organisé par le comité des fêtes.

Salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 73 51 alain.colette.charbonnier@orange.fr

English :

Belote contest organized by the festival committee.

