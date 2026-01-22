Concours de Belote Salle Polyvalente Montégut

Concours de Belote

Salle Polyvalente 146 route d’Arthez Montégut Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Soirée Cartes à Montegut Rendez-vous pour un Concours de Belote en 4 parties. Buvette et collation seront de la partie.

Inscriptions ouvertes dès 20h30.

A vos couleurs, vos atouts, …et que le meilleur gagne !

Salle Polyvalente 146 route d’Arthez Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 71 90 17 sylvaindubourdieu@gmail.com

English :

Cards evening in Montegut Rendez-vous for a Belote contest in 4 parts. Refreshments and snacks will be provided.

Registrations open from 8:30 pm.

With your colors, your assets, … and may the best win!

