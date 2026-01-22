Concours de Belote Salle Polyvalente Montégut
Concours de Belote Salle Polyvalente Montégut vendredi 6 février 2026.
Concours de Belote
Salle Polyvalente 146 route d’Arthez Montégut Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Soirée Cartes à Montegut Rendez-vous pour un Concours de Belote en 4 parties. Buvette et collation seront de la partie.
Inscriptions ouvertes dès 20h30.
A vos couleurs, vos atouts, …et que le meilleur gagne !
Soirée Cartes à Montegut Rendez-vous pour un Concours de Belote en 4 parties. Buvette et collation seront de la partie.
Inscriptions ouvertes dès 20h30.
A vos couleurs, vos atouts, …et que le meilleur gagne ! .
Salle Polyvalente 146 route d’Arthez Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 71 90 17 sylvaindubourdieu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cards evening in Montegut Rendez-vous for a Belote contest in 4 parts. Refreshments and snacks will be provided.
Registrations open from 8:30 pm.
With your colors, your assets, … and may the best win!
L’événement Concours de Belote Montégut a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Landes d’Armagnac