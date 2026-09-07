Concours de belote Montrem
dimanche 4 octobre 2026 · Montrem
Informations pratiques
Montrem
Concours de belote
Salle de la Rivière Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 20:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Concours de Belote.
Bourriche. buvette et crêpes sur place.
Ouvert à tous.
14h – 20h, Salle de la Rivière.
10 € / pers.
Soleil Amitiés pour tous 06 61 67 43 76
Concours de Belote.
Bourriche. buvette et crêpes sur place.
Ouvert à tous.
14h – 20h, Salle de la Rivière.
10 € / pers.
Soleil Amitiés pour tous 06 61 67 43 76 .
Salle de la Rivière Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 67 43 76
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English : Concours de belote
Belote Tournament.
Bourriche. Refreshments and crêpes available on site.
Open to everyone.
2:00 p.m. – 8:00 p.m., Salle de la Rivière.
10 ? / person.
Soleil Amitiés pour tous 06 61 67 43 76
L’événement Concours de belote Montrem a été mis à jour le 2026-09-07 par Vallée de l’Isle en Périgord
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