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AGENDA · Montrem

Concours de belote Montrem

dimanche 4 octobre 2026 · Montrem

Concours de belote Montrem

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle de la Rivière
Ville
24110 Montrem
Département
Dordogne
Tarif

Montrem

Concours de belote

Salle de la Rivière Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 20:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Concours de Belote.
Bourriche. buvette et crêpes sur place.
Ouvert à tous.

14h – 20h, Salle de la Rivière.
10 € / pers.

Soleil Amitiés pour tous 06 61 67 43 76
Concours de Belote.
Bourriche. buvette et crêpes sur place.
Ouvert à tous.

14h – 20h, Salle de la Rivière.
10 € / pers.

Soleil Amitiés pour tous 06 61 67 43 76   .

Salle de la Rivière Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 67 43 76 

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English : Concours de belote

Belote Tournament.
Bourriche. Refreshments and crêpes available on site.
Open to everyone.

2:00 p.m. – 8:00 p.m., Salle de la Rivière.
10 ? / person.

Soleil Amitiés pour tous 06 61 67 43 76

L’événement Concours de belote Montrem a été mis à jour le 2026-09-07 par Vallée de l’Isle en Périgord

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