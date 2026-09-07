Informations pratiques

Montrem

Concours de belote

Salle de la Rivière Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 20:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Concours de Belote.

Bourriche. buvette et crêpes sur place.

Ouvert à tous.

14h – 20h, Salle de la Rivière.

10 € / pers.

Soleil Amitiés pour tous 06 61 67 43 76

Concours de Belote.

Bourriche. buvette et crêpes sur place.

Ouvert à tous.

14h – 20h, Salle de la Rivière.

10 € / pers.

Soleil Amitiés pour tous 06 61 67 43 76 .

Salle de la Rivière Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 67 43 76

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English : Concours de belote

Belote Tournament.

Bourriche. Refreshments and crêpes available on site.

Open to everyone.

2:00 p.m. – 8:00 p.m., Salle de la Rivière.

10 ? / person.

Soleil Amitiés pour tous 06 61 67 43 76

L’événement Concours de belote Montrem a été mis à jour le 2026-09-07 par Vallée de l’Isle en Périgord