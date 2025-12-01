CONCOURS DE BELOTE Montréverd
CONCOURS DE BELOTE Montréverd samedi 27 décembre 2025.
CONCOURS DE BELOTE
St-Sulpice-le-Verdon Montréverd Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 13:00:00
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
.
St-Sulpice-le-Verdon Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONCOURS DE BELOTE Montréverd a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu