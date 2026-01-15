Concours de belote Salle des fêtes Mosnac
Concours de belote Salle des fêtes Mosnac samedi 14 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Rue de la Seugne Mosnac Charente-Maritime
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Concours de belote avec de nombreux lots à gagner (sans réservation).
Salle des fêtes Rue de la Seugne Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 52 61
English :
Belote competition with lots of prizes to be won (no reservation required).
