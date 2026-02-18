Concours de belote Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Concours de belote

L’USM Foot organise un concours de belote le samedi 28 mars 2026 à la salle polyvalente. Inscriptions à partir de 13h30, début du concours 14h30. Tarif 9€. Tombola, buvette, pâtisseries. Contact 03 86 84 37 00 moulins.us@lbfc-foot.fr .

Salle polyvalente 2 avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté moulins.us@lbc-foot.fr

English : Concours de belote

