Concours de Belote

Salle des Fêtes Moutier-Malcard Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Concours de Belote

Lundi 10 Novembre

20h

Salle des fêtes

–> Comité des Fêtes .

Salle des Fêtes Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 08 54 56

English : Concours de Belote

German : Concours de Belote

Italiano :

Espanol : Concours de Belote

L’événement Concours de Belote Moutier-Malcard a été mis à jour le 2025-04-22 par Portes de la Creuse en Marche