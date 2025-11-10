Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de Belote Moutier-Malcard

Concours de Belote Moutier-Malcard lundi 10 novembre 2025.

Salle des Fêtes Moutier-Malcard Creuse

Tarif : – –

Lundi 10 Novembre
20h
Salle des fêtes

–> Comité des Fêtes   .

Salle des Fêtes Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 08 54 56 

