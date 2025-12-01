Concours de belote Salle des charmilles Mouzeil
Concours de belote Salle des charmilles Mouzeil samedi 13 décembre 2025.
Concours de belote
Salle des charmilles Rue du Bourg Drapé Mouzeil Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 13:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Le Club Mouzeillais de l’Amitié organise un concours de belote, avec annonces Le samedi 13 décembre 2025, salle des Charmilles de Mouzeil.
Inscriptions à partir de 13h30
Engagement 7€
Un lot pour chaque participant
Bar crêpes et bottereaux ! .
Salle des charmilles Rue du Bourg Drapé Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 61 37 71
English :
The Club Mouzeillais de l’Amitié is organizing a belote competition, with announcements, on Saturday December 13, 2025, at the Salle des Charmilles in Mouzeil.
German :
Der Club Mouzeillais de l’Amitié organisiert einen Belote-Wettbewerb, mit Anzeigen Am Samstag, den 13. Dezember 2025, Salle des Charmilles in Mouzeil.
Italiano :
Il Club Mouzeillais de l’Amitié organizza un concorso di belote, con annunci, sabato 13 dicembre 2025, presso la Salle des Charmilles di Mouzeil.
Espanol :
El Club Mouzeillais de l’Amitié organiza un concurso de belote, con anuncios, el sábado 13 de diciembre de 2025, en la Salle des Charmilles de Mouzeil.
L’événement Concours de belote Mouzeil a été mis à jour le 2025-11-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis