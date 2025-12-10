Concours de belote Nesploy
Concours de belote Nesploy dimanche 11 janvier 2026.
Concours de belote
Nesploy Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-11 11:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Belote
concours de Belote dès 13h.Tarif 10€/pers. Inscription 06 38 09 60 22 10 .
Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 38 09 60 22
