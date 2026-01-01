Concours de belote Salle Polyvalente Neuvy

Concours de belote

Salle Polyvalente Place Czernichow Neuvy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 13:30:00

fin : 2026-01-17 19:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Concours de belote ouvert à tous organisé par le Club de RETRAITE SPORTIVE de NEUVY.

.

Salle Polyvalente Place Czernichow Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes rsne03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition open to all, organized by the Club de RETRAITE SPORTIVE de NEUVY.

L’événement Concours de belote Neuvy a été mis à jour le 2026-01-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région