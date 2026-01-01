Concours de belote Salle Polyvalente Neuvy
Concours de belote Salle Polyvalente Neuvy samedi 17 janvier 2026.
Concours de belote
Salle Polyvalente Place Czernichow Neuvy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 13:30:00
fin : 2026-01-17 19:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Concours de belote ouvert à tous organisé par le Club de RETRAITE SPORTIVE de NEUVY.
.
Salle Polyvalente Place Czernichow Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes rsne03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition open to all, organized by the Club de RETRAITE SPORTIVE de NEUVY.
L’événement Concours de belote Neuvy a été mis à jour le 2026-01-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région