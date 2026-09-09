AGENDA · Noth
Concours de belote Noth
dimanche 25 octobre 2026 · Noth
Informations pratiques
Noth
Concours de belote
Salle polyvalente Noth Creuse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 13:30:00
fin : 2026-10-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Un concours sympathique ! .
Salle polyvalente Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 85 35 73
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Noth a été mis à jour le 2026-09-09 par Creuse Tourisme
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