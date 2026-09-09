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Concours de belote Noth

dimanche 25 octobre 2026 · Noth

Concours de belote Noth

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
23300 Noth
Département
Creuse
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Noth

Concours de belote

Salle polyvalente Noth Creuse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 13:30:00
fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Un concours sympathique !   .

Salle polyvalente Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 85 35 73 

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Noth a été mis à jour le 2026-09-09 par Creuse Tourisme

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