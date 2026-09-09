Informations pratiques

Noth

Concours de belote

Salle polyvalente Noth Creuse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 13:30:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Un concours sympathique ! .

Salle polyvalente Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 85 35 73

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Noth a été mis à jour le 2026-09-09 par Creuse Tourisme