Concours de belote Noyers

Noyers Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-10 13:30:00
Concours de belote individuel organisé par le Club de l’Amitié à la salle polyvalente, nombreux lots à gagner. Boissons et pâtisseries sur place.. 12 .
Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 38 26
English :
Belote contest
German :
Belote-Wettbewerb
Italiano :
Concorso Belote
Espanol :
Concurso Belote
