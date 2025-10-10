Concours de belote Noyers

Concours de belote Noyers vendredi 10 octobre 2025.

Concours de belote

Noyers Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 13:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Concours de belote

Concours de belote individuel organisé par le Club de l’Amitié à la salle polyvalente, nombreux lots à gagner. Boissons et pâtisseries sur place.. 12 .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 38 26

English :

Belote contest

German :

Belote-Wettbewerb

Italiano :

Concorso Belote

Espanol :

Concurso Belote

L’événement Concours de belote Noyers a été mis à jour le 2025-10-02 par OT GATINAIS SUD