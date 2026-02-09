Concours de belote

Noyers Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 13:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concours de belote

belote en individuel. Inscription à 13h30 début des jeux à 14h. Nombreux lots volailles + filets garnis. 1 lot à la 1ere dame. Buvette et pâtisseries. 12 .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 38 26

English :

Belote contest

