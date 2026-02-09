Concours de belote Noyers
Noyers Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-27 13:30:00
belote en individuel. Inscription à 13h30 début des jeux à 14h. Nombreux lots volailles + filets garnis. 1 lot à la 1ere dame. Buvette et pâtisseries. 12 .
Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 38 26
English :
Belote contest
