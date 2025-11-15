Concours de belote Salle multisport de Nuars Nuars

Concours de belote

Concours de Belote

Le 15 Novembre à 19h30 début 20h00

Inscription sur place

8euros par personnes

Buvette et petite restauration sur place

1er lot 2 jambons et un lot pour chaque participant

1 lot pour la première équipe féminine .

Salle multisport de Nuars Rue de l’Église Nuars 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 53 99 15 stephanie.pelletier1@orange.fr

