Concours de belote Salle multisport de Nuars Nuars

Salle multisport de Nuars Rue de l’Église Nuars Nièvre
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15 23:00:00
2025-11-15
Le 15 Novembre à 19h30 début 20h00
Inscription sur place
8euros par personnes
Buvette et petite restauration sur place
1er lot 2 jambons et un lot pour chaque participant
1 lot pour la première équipe féminine .
Salle multisport de Nuars Rue de l’Église Nuars 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 53 99 15 stephanie.pelletier1@orange.fr
