Concours de belote Maison de Pays Nyons samedi 11 octobre 2025.
Concours de belote
Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Concours de belote à la Maison de Pays de Nyons.
10€ par personne avec de nombreux lots à gagner
Buvette et petite restauration sur place
Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr
English :
Belote competition at the Maison de Pays de Nyons.
10? per person with many prizes to be won
Refreshments and snacks on site
German :
Belote-Wettbewerb im Maison de Pays in Nyons.
10? pro Person mit zahlreichen Preisen zu gewinnen
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Concorso di belote alla Maison de Pays di Nyons.
10? a persona con tanti premi in palio
Bar e snack sul posto
Espanol :
Concurso de belote en la Maison de Pays de Nyons.
10 euros por persona y muchos premios
Bar y tentempiés in situ
L’événement Concours de belote Nyons a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale