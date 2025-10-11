Concours de belote Maison de Pays Nyons

Concours de belote Maison de Pays Nyons samedi 11 octobre 2025.

Concours de belote

Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Concours de belote à la Maison de Pays de Nyons.

10€ par personne avec de nombreux lots à gagner

Buvette et petite restauration sur place

.

Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr

English :

Belote competition at the Maison de Pays de Nyons.

10? per person with many prizes to be won

Refreshments and snacks on site

German :

Belote-Wettbewerb im Maison de Pays in Nyons.

10? pro Person mit zahlreichen Preisen zu gewinnen

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Concorso di belote alla Maison de Pays di Nyons.

10? a persona con tanti premi in palio

Bar e snack sul posto

Espanol :

Concurso de belote en la Maison de Pays de Nyons.

10 euros por persona y muchos premios

Bar y tentempiés in situ

L’événement Concours de belote Nyons a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale