Concours de Belote Maison de Pays Nyons
Concours de Belote
Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons Drôme
Début : 2025-11-14 14:30:00
2025-11-14
Concours de Belote à la Maison de Pays, buvette et restauration sur place.
Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr
English :
Belote competition at the Maison de Pays, refreshments and catering on site.
German :
Belote-Wettbewerb im Maison de Pays, Getränke und Essen vor Ort.
Italiano :
Gara di belote presso la Maison de Pays, con rinfreschi e cibo in loco.
Espanol :
Concurso de belote en la Maison de Pays, con refrescos y comida in situ.
