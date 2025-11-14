Concours de Belote Maison de Pays Nyons

Concours de Belote

Concours de Belote à la Maison de Pays, buvette et restauration sur place.

Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr

English :

Belote competition at the Maison de Pays, refreshments and catering on site.

German :

Belote-Wettbewerb im Maison de Pays, Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Gara di belote presso la Maison de Pays, con rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

Concurso de belote en la Maison de Pays, con refrescos y comida in situ.

