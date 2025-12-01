Concours de belote Maison de Pays Nyons
Concours de belote Maison de Pays Nyons samedi 13 décembre 2025.
Concours de belote
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Concours de belote avec de nombreux lots à gagner
Buvette et petite restauration sur place
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr
English :
Belote competition with many prizes to be won
Refreshments and snacks on site
German :
Belote-Wettbewerb mit vielen Preisen zu gewinnen
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Concorso Belote con tanti premi in palio
Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol :
Concurso de belote con numerosos premios
Bar y tentempiés in situ
