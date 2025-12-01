Concours de belote Maison de Pays Nyons

Concours de belote

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concours de belote avec de nombreux lots à gagner

Buvette et petite restauration sur place

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr

English :

Belote competition with many prizes to be won

Refreshments and snacks on site

German :

Belote-Wettbewerb mit vielen Preisen zu gewinnen

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Concorso Belote con tanti premi in palio

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

Concurso de belote con numerosos premios

Bar y tentempiés in situ

L’événement Concours de belote Nyons a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale