Concours de belote organisée par le Comité des Fêtes de Grezels Grézels samedi 21 février 2026.
Le bourg Grézels Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-21 20:30:00
Concours de belote suivie d’une soupe à l’oignons. Lot pour chaque participant.
Inscriptions sur place. .
Le bourg Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 74 90 73 30 comitefetesgrezels@gmail.com
English :
Belote competition followed by onion soup
