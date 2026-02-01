Concours de belote organisée par le Comité des Fêtes de Grezels

Le bourg Grézels Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Concours de belote suivie d’une soupe à l’oignons

Concours de belote suivie d’une soupe à l’oignons. Lot pour chaque participant.

Inscriptions sur place. .

Le bourg Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 74 90 73 30 comitefetesgrezels@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition followed by onion soup

L’événement Concours de belote organisée par le Comité des Fêtes de Grezels Grézels a été mis à jour le 2026-01-05 par OT CVL Vignoble