Concours de belote organisée par le Comité des Fêtes de Grezels Grézels samedi 21 février 2026.

Le bourg Grézels Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-21 20:30:00
2026-02-21

Concours de belote suivie d’une soupe à l’oignons
Concours de belote suivie d’une soupe à l’oignons. Lot pour chaque participant. 

Inscriptions sur place.   .

Le bourg Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 74 90 73 30  comitefetesgrezels@gmail.com

Belote competition followed by onion soup

