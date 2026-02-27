Concours de belote

Salle des fêtes Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – – 16 EUR

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Concours de belote 16 €/équipe 1 lot par joueur Petite restauration et boissons sur place – .

Salle des fêtes Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 70 41 22

L’événement Concours de belote Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze