Concours de belote Orliac-de-Bar samedi 7 mars 2026.
Salle des fêtes Orliac-de-Bar Corrèze
Concours de belote 16 €/équipe 1 lot par joueur Petite restauration et boissons sur place – .
Salle des fêtes Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 70 41 22
