Concours de belote Salle René Rochegue Ozon

Concours de belote

Salle René Rochegue 415 Route des sables Ozon Ardèche

Début : 2025-12-13 13:30:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Inscriptions à partir de 13h30 Début du concours à 14h30. Nombreux lots à gagner. Organisé par les Conscrits d’Ozon.

Salle René Rochegue 415 Route des sables Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes conscritsozon@laposte.net

English :

Registration from 1:30pm Competition starts at 2:30pm. Many prizes to be won. Organized by the Conscrits d’Ozon.

German :

Anmeldung ab 13:30 Uhr Beginn des Wettbewerbs um 14:30 Uhr. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Organisiert von den Conscrits d’Ozon.

Italiano :

Registrazione dalle 13.30 Inizio gara alle 14.30. Numerosi premi in palio. Organizzato dai Conscrits d’Ozon.

Espanol :

Inscripciones a partir de las 13.30 h. El concurso comienza a las 14.30 h. Numerosos premios. Organizado por los Conscrits d’Ozon.

