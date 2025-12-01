Concours de belote Salle René Rochegue Ozon
Concours de belote Salle René Rochegue Ozon samedi 13 décembre 2025.
Concours de belote
Salle René Rochegue 415 Route des sables Ozon Ardèche
Début : 2025-12-13 13:30:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Inscriptions à partir de 13h30 Début du concours à 14h30. Nombreux lots à gagner. Organisé par les Conscrits d’Ozon.
Salle René Rochegue 415 Route des sables Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes conscritsozon@laposte.net
English :
Registration from 1:30pm Competition starts at 2:30pm. Many prizes to be won. Organized by the Conscrits d’Ozon.
German :
Anmeldung ab 13:30 Uhr Beginn des Wettbewerbs um 14:30 Uhr. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Organisiert von den Conscrits d’Ozon.
Italiano :
Registrazione dalle 13.30 Inizio gara alle 14.30. Numerosi premi in palio. Organizzato dai Conscrits d’Ozon.
Espanol :
Inscripciones a partir de las 13.30 h. El concurso comienza a las 14.30 h. Numerosos premios. Organizado por los Conscrits d’Ozon.
L’événement Concours de belote Ozon a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche