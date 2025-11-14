Concours de belote Salle des fêtes Paillé
Concours de belote Salle des fêtes Paillé vendredi 14 novembre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Rue des prairies Paillé Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Concours de belote organisé par le club de handball d’Aulnay
10€ par personne
Lots pour tous: jambon sec, lots de viande
Buvette crêpes
Salle des fêtes Rue des prairies Paillé 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 83 33 07
German :
Belote-Wettbewerb, organisiert vom Handballverein von Aulnay
10? pro Person
Preise für alle: Schinken und Fleischpreise
Getränkestand Crêpes
Italiano :
Gara di Belote organizzata dal Club di pallamano di Aulnay
10? a persona
Premi per tutti: prosciutto crudo, premi di carne
Bar di frittelle
Espanol :
Competición de belote organizada por el Club de Balonmano de Aulnay
10? por persona
Premios para todos: jamón curado, premios de carne
Barra de tortitas
L’événement Concours de belote Paillé a été mis à jour le 2025-10-21 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme