Concours de belote Salle des fêtes Paillé

Concours de belote Salle des fêtes Paillé vendredi 14 novembre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes Rue des prairies Paillé Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Concours de belote organisé par le club de handball d’Aulnay

10€ par personne

Lots pour tous: jambon sec, lots de viande

Buvette crêpes

Salle des fêtes Rue des prairies Paillé 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 83 33 07

German :

Belote-Wettbewerb, organisiert vom Handballverein von Aulnay

10? pro Person

Preise für alle: Schinken und Fleischpreise

Getränkestand Crêpes

Italiano :

Gara di Belote organizzata dal Club di pallamano di Aulnay

10? a persona

Premi per tutti: prosciutto crudo, premi di carne

Bar di frittelle

Espanol :

Competición de belote organizada por el Club de Balonmano de Aulnay

10? por persona

Premios para todos: jamón curado, premios de carne

Barra de tortitas

