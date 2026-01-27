Concours de Belote Salle des fêtes Paillé

Concours de Belote

Salle des fêtes Rue des prairies Paillé Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par personne

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 00:00:00

2026-02-27

Concours de belote ouverture des portes 20h début du concours 20h30. lots pour tous, places limitées.

Salle des fêtes Rue des prairies Paillé 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 72 43 11

English :

Belote competition, doors open 8pm, competition starts 8.30pm. Prizes for all, places limited.

L’événement Concours de Belote Paillé a été mis à jour le 2026-01-27 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme