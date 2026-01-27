Concours de Belote Salle des fêtes Paillé
Concours de Belote Salle des fêtes Paillé vendredi 27 février 2026.
Concours de Belote
Salle des fêtes Rue des prairies Paillé Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 00:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Concours de belote ouverture des portes 20h début du concours 20h30. lots pour tous, places limitées.
.
Salle des fêtes Rue des prairies Paillé 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 72 43 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition, doors open 8pm, competition starts 8.30pm. Prizes for all, places limited.
L’événement Concours de Belote Paillé a été mis à jour le 2026-01-27 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme