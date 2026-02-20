Concours de belote par équipe Salle des Fêtes Bazac
Concours de belote par équipe Salle des Fêtes Bazac dimanche 8 mars 2026.
Salle des Fêtes 7 route de la Maoroe Bazac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
par joueur
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Concours de Belotte organisé par le comité des fêtes de Bazac.
Salle des Fêtes 7 route de la Maoroe Bazac 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : Concours de belote par équipe
Belotte card game competition organized by the Bazac festival committee.
L’événement Concours de belote par équipe Bazac a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Sud Charente