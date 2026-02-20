Concours de belote par équipe Salle des Fêtes Bazac

Concours de belote par équipe

Salle des Fêtes 7 route de la Maoroe Bazac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

par joueur

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

Concours de Belotte organisé par le comité des fêtes de Bazac.

English : Concours de belote par équipe

Belotte card game competition organized by the Bazac festival committee.

