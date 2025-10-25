Concours de Belote (par équipe) Liniez
Concours de Belote (par équipe) Liniez samedi 25 octobre 2025.
Liniez Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-25 14:30:00
2025-10-25
L’association Familles Rurales de Liniez organise un concours de belote par équipe le samedi 25 octobre 2025.
4 parties de 12 coups de cartes (sans annonces)
1 lot à chaque participant + 1 lot surprise pour la première équipe féminine.
Vous retrouverez aussi une tombola et une buvette sur place.
Vous pouvez vous inscrire à la fromagée le soir.
Réservation pour la fromagée avant le 15/10/2025 10 .
Liniez 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 82 89
English :
The association Familles Rurales de Liniez is organizing a team belote competition on Saturday, October 25, 2025.
German :
Der Verein Familles Rurales de Liniez organisiert am Samstag, den 25. Oktober 2025 einen Belote-Wettbewerb für Teams.
Italiano :
L’associazione Familles Rurales di Liniez organizza una gara di belote a squadre sabato 25 ottobre 2025.
Espanol :
La asociación Familles Rurales de Liniez organiza un concurso de belote por equipos el sábado 25 de octubre de 2025.
