Concours de Belote par équipes Juranville

Le Comité des Fêtes de Juranville organise un concours de belote par équipes le samedi 21 février 2026 à la salle des fêtes. Dès 13h30, les joueurs s’affrontent pour remporter de nombreux prix, dont de la volaille et des paniers garnis. Un lot est garanti à chaque participant !

Le Comité des Fêtes de Juranville convie les amateurs de cartes à son grand concours de belote par équipes le samedi 21 février 2026. La manifestation se tient à la salle des fêtes, située au Pavé de Juranville, avec un accueil des joueurs prévu à partir de 13h30. Cet événement local mise sur la convivialité et l’esprit de compétition amicale.

L’inscription s’élève à 12 euros par personne. La dotation valorise les produits du terroir avec des prix attractifs tels que du porc, de la volaille et des paniers garnis. Fidèle à son esprit généreux, l’organisation remet un lot à chaque participant sans exception. Durant l’après-midi, une buvette et une vente de crêpes permettent aux compétiteurs de se restaurer sur place. Une opportunité idéale pour partager un moment ludique au cœur du village. 12 .

The Comité des Fêtes de Juranville is organizing a team belote competition on Saturday February 21, 2026 at the Salle des Fêtes. Starting at 1:30pm, players will compete for numerous prizes, including poultry and baskets. Each participant is guaranteed a prize!

