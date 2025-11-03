Concours de belote Salle polyvalente Paray-le-Frésil

Concours de belote

Salle polyvalente Le Bourg Paray-le-Frésil Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2025-11-03 13:30:00

fin : 2025-11-03

2025-11-03

Le club de l’amitié organise son prochain concours de belote. Les inscriptions sont maintenues .

Salle polyvalente Le Bourg Paray-le-Frésil 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 42 32

English :

The Club de l’Amitié is organizing its next belote competition. Registrations are still open.

German :

Der Club de l’amitié organisiert seinen nächsten Belote-Wettbewerb. Anmeldungen werden weiterhin entgegengenommen.

Italiano :

Il Club de l’Amitié organizza la prossima gara di belote. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Espanol :

El Club de l’Amitié organiza su próximo concurso de belote. La inscripción sigue abierta.

