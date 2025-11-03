Concours de belote Salle polyvalente Paray-le-Frésil
Concours de belote Salle polyvalente Paray-le-Frésil lundi 3 novembre 2025.
Concours de belote
Salle polyvalente Le Bourg Paray-le-Frésil Allier
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03 13:30:00
fin : 2025-11-03
Date(s) :
2025-11-03
Le club de l’amitié organise son prochain concours de belote. Les inscriptions sont maintenues .
.
Salle polyvalente Le Bourg Paray-le-Frésil 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 42 32
English :
The Club de l’Amitié is organizing its next belote competition. Registrations are still open.
German :
Der Club de l’amitié organisiert seinen nächsten Belote-Wettbewerb. Anmeldungen werden weiterhin entgegengenommen.
Italiano :
Il Club de l’Amitié organizza la prossima gara di belote. Le iscrizioni sono ancora aperte.
Espanol :
El Club de l’Amitié organiza su próximo concurso de belote. La inscripción sigue abierta.
L’événement Concours de belote Paray-le-Frésil a été mis à jour le 2025-10-28 par Office du tourisme de Moulins & sa région