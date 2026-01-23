Concours de belote Paray-sous-Briailles

Concours de belote

Salle polyvalente Paray-sous-Briailles Allier

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Participez au concours de belote organisé par le Comité des Fêtes ! Ambiance conviviale garantie avec de beaux lots à gagner par équipe. Buvette et restauration sur place. Inscriptions dès 13h30 !

Salle polyvalente Paray-sous-Briailles 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 05 14

English :

Join in the belote competition organized by the Comité des Fêtes! A friendly atmosphere guaranteed, with great prizes to be won by each team. Refreshments and snacks on site. Registration opens at 1:30pm!

