Concours de belote Saint-Cricq Parleboscq
Concours de belote Saint-Cricq Parleboscq vendredi 14 novembre 2025.
Concours de belote
Saint-Cricq Foyer des jeunes Parleboscq Landes
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2025-11-14 2025-12-13 2026-01-17
Cartes en main, rendez-vous au Foyer des Jeunes de Parleboscq pour des parties acharnées de belote.
Le bar sera ouvert.
Saint-Cricq Foyer des jeunes Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 76 29 26
English : Concours de belote
Cards in hand, meet up at the Foyer des Jeunes de Parleboscq for a hard-fought game of belote.
The bar will be open.
German : Concours de belote
Mit den Karten in der Hand treffen Sie sich im Foyer des Jeunes in Parleboscq zu erbitterten Belote-Partien.
Die Bar wird geöffnet sein.
Italiano :
Carte alla mano, appuntamento al Foyer des Jeunes de Parleboscq per una feroce belote.
Il bar sarà aperto.
Espanol : Concours de belote
Cartas en mano, nos vemos en el Foyer des Jeunes de Parleboscq para disfrutar de una feroz belote.
El bar estará abierto.
