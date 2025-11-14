Concours de belote Saint-Cricq Parleboscq

Concours de belote

Saint-Cricq Foyer des jeunes Parleboscq Landes

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2025-11-14 2025-12-13 2026-01-17

Cartes en main, rendez-vous au Foyer des Jeunes de Parleboscq pour des parties acharnées de belote.

Le bar sera ouvert.

Cartes en main, rendez-vous au Foyer des Jeunes de Parleboscq pour des parties acharnées de belote.

Le bar sera ouvert. .

Saint-Cricq Foyer des jeunes Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 76 29 26

English : Concours de belote

Cards in hand, meet up at the Foyer des Jeunes de Parleboscq for a hard-fought game of belote.

The bar will be open.

German : Concours de belote

Mit den Karten in der Hand treffen Sie sich im Foyer des Jeunes in Parleboscq zu erbitterten Belote-Partien.

Die Bar wird geöffnet sein.

Italiano :

Carte alla mano, appuntamento al Foyer des Jeunes de Parleboscq per una feroce belote.

Il bar sarà aperto.

Espanol : Concours de belote

Cartas en mano, nos vemos en el Foyer des Jeunes de Parleboscq para disfrutar de una feroz belote.

El bar estará abierto.

L’événement Concours de belote Parleboscq a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Landes d’Armagnac