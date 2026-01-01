Concours de belote | Paulhaguet Salle des fêtes Paulhaguet
Concours de belote | Paulhaguet Salle des fêtes Paulhaguet samedi 31 janvier 2026.
Concours de belote | Paulhaguet
Salle des fêtes Rte de Langeac Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Le comité des fêtes de organise un concours de belote et une tombola avec de nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place.
.
Salle des fêtes Rte de Langeac Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes de is organizing a belote competition and tombola with lots of prizes to be won. Refreshments and snacks on site.
L’événement Concours de belote | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier