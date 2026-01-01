Concours de belote | Paulhaguet Salle des fêtes Paulhaguet

Concours de belote | Paulhaguet

Salle des fêtes Rte de Langeac Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le comité des fêtes de organise un concours de belote et une tombola avec de nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place.

.

Salle des fêtes Rte de Langeac Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de is organizing a belote competition and tombola with lots of prizes to be won. Refreshments and snacks on site.

L’événement Concours de belote | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier