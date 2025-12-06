Concours de belote Périgny
Concours de belote Périgny samedi 6 décembre 2025.
Concours de belote
Salle polyvalente Périgny Allier
Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Organisé par le Comité des fêtes
Salle polyvalente Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 71 21 58
English : Belote contest
By Comité des fêtes
German :
Organisiert vom Festkomitee
Italiano :
Organizzato dal Comité des fêtes
Espanol :
Organizado por el Comité de Fiestas
