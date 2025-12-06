Concours de belote

Salle polyvalente Périgny Allier

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Organisé par le Comité des fêtes

Salle polyvalente Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 71 21 58

English : Belote contest

By Comité des fêtes

German :

Organisiert vom Festkomitee

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas

L’événement Concours de belote Périgny a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse